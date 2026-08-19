Publican primer libro sobre ciencias penales vinculado a la Inteligencia Artificial en Cuba

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El primer texto de inteligencia artificial (IA) en Cuba vinculado a las ciencias penales de la criminología consta de la coordinación de la abogada cienfueguera, Doctora en Ciencias, Yoruanys Suñez Tejera.

El libro, presentado por la editorial Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, marca un precedente al convertirse en el primer ejemplar cubano que aborda de manera integral el fenómeno del ciberdelito.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, en sus sitios oficiales de redes sociales sociales, postea que la obra deviene fuente de consulta necesaria para los abogados criminalistas y ramas del Derecho a fines, pues ofrece criterios de catorce especialistas de Colombia, España, Rusia y Cuba.

El ejemplar lo consideran «sin precedentes en la literatura jurídica de la nación», porque expone una visión multidisciplinaria sobre la digitalización, la ética de la IA y sus implicaciones legales, aseguran en el post.

El valor del volumen especializado radica en su capacidad para centrar la atención en una realidad tecnológica que llegó para quedarse, dónde el ciberdelito surgió como un desafío ineludible para las ciencias penales y la criminología moderna, concluyen.