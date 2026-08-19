Condecoran federadas cienfuegueras

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Unas 20 cienfuegueras que se distinguen por su esfuerzo y dedicación en el fortalecimiento de la sociedad, recibieron este martes la distinción 23 de Agosto, que otorga el Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas en el aniversario 66 de la organización.

Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC aseguró que la propuesta y selección de las condecoradas cienfuegueras con la distinción 23 de Agosto, constituye una representación de la valía de las mujeres que en este territorio sureño tienen una amplia experiencia en el trabajo de las delegaciones y bloques.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, al resumir el encuentro resaltó la labor de la FMC y el avance de los derechos y las conquistas que las hacen protagonistas en cada tarea en el territorio y las convocó a seguir siendo fuerza vital en la vanguardia del deber y el amor patrio.

El acto de condecoración que forma parte del programa de la FMC sureña para saludar la efeméride de constitución por el máximo líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, tuvo como sede el Club Cienfuegos y contó con la presencia de otros miembros del Buró Provincial del Partido, de la FMC, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes y las Fuerzas Armadas.