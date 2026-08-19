Consolidan movimiento «Mi barrio por la patria» en Cienfuegos 

Compartir en

En el Consejo popular La barrera del municipio de Cienfuegos aconteció, este martes, UN amplio debate para consolidar las acciones del Movimiento Mi barrio por la Patria, tal y como sucede en todo el país.

Enrique Richard López, presidente del consejo popular, explicó que la asistencia de varios dirigentes, combatientes, federadas y propietarios de pequeñas empresas propició la concreción de ideas para resolver problemáticas sociales y mejorar la calidad de vida de los cienfuegueros.

Urge eliminar microvertederos e higienizar las entidades estatales, mencionó Richard López, además de la reactivación de eventos culturales para insertar a los adolescentes y jóvenes.

Talleres de manualidades para niños, la siembra de patios y parcelas resultan otras actividades que realizarán sistemáticamente en La barrera, barrio periférico de la ciudad de Cienfuegos.