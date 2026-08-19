Cienfuegos / Sociedad

Consolidan movimiento «Mi barrio por la patria» en Cienfuegos 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
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En el Consejo popular La barrera del municipio de Cienfuegos aconteció, este martes, UN amplio debate para consolidar las acciones del Movimiento Mi barrio por la Patria, tal y como sucede en todo el país.

Enrique Richard López, presidente del consejo popular, explicó que la asistencia de varios dirigentes, combatientes, federadas y propietarios de pequeñas empresas propició la concreción de ideas para resolver problemáticas sociales y mejorar la calidad de vida de los cienfuegueros.

Urge eliminar microvertederos e higienizar las entidades estatales, mencionó Richard López, además de la reactivación de eventos culturales para insertar a los adolescentes y jóvenes.

Talleres de manualidades para niños, la siembra de patios y parcelas resultan otras actividades que realizarán sistemáticamente en La barrera, barrio periférico de la ciudad de Cienfuegos.

Luzdeibys González Forcades

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