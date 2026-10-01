Cienfuegos

Reanudarán servicio ferroviario de pasajeros desde Cienfuegos hacia Santo Domingo

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Entrevista al Director adjunto de Ferrocarriles en Cienfuegos
Entrevista al Director adjunto de Ferrocarriles en Cienfuegos
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El tren de pasajeros que cubre la ruta Cienfuegos-Santo Domingo prevé su comienzo durante la primera quincena de octubre, tras permanecer detenido desde febrero, cuando el país implementó medidas a causa de la guerra económica impuesta por Estados Unidos.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocarriles en la provincia, informó que realizan trabajos técnicos en los vagones y la locomotora y evaluan una nueva tarifa, sobre la base del costo de adquisición del combustible que ascendió a 2,60 dólares por litro.

La recuperación de los servicios ferroviarios busca favorecer, entre otros pasajeros, a trabajadores y estudiantes y mantiene sus salidas habituales a las 4:44 de la tarde, solo que tres días por semana, aunque la frecuencia podría aumentar más adelante, recalcó.

Asimismo, realizan labores de mantenimiento y reparación en el coche motor que viaja desde Cienfuegos hasta Aguada de Pasajeros, en cambio, todavía demora su reanudación, pues es más complejo el proceso de alistamiento, certificó el directivo.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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