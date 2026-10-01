Reanudarán servicio ferroviario de pasajeros desde Cienfuegos hacia Santo Domingo

Compartir en

El tren de pasajeros que cubre la ruta Cienfuegos-Santo Domingo prevé su comienzo durante la primera quincena de octubre, tras permanecer detenido desde febrero, cuando el país implementó medidas a causa de la guerra económica impuesta por Estados Unidos.

Yulexis Moreno Manzur, director general de Ferrocarriles en la provincia, informó que realizan trabajos técnicos en los vagones y la locomotora y evaluan una nueva tarifa, sobre la base del costo de adquisición del combustible que ascendió a 2,60 dólares por litro.

La recuperación de los servicios ferroviarios busca favorecer, entre otros pasajeros, a trabajadores y estudiantes y mantiene sus salidas habituales a las 4:44 de la tarde, solo que tres días por semana, aunque la frecuencia podría aumentar más adelante, recalcó.

Asimismo, realizan labores de mantenimiento y reparación en el coche motor que viaja desde Cienfuegos hasta Aguada de Pasajeros, en cambio, todavía demora su reanudación, pues es más complejo el proceso de alistamiento, certificó el directivo.