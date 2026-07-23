Rememoran en Cienfuegos gesta del 26 de Julio

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En una jornada de alta significación patriótica y el compromiso de continuar el legado de la generación histórica que señaló el camino hacia el triunfo, se desarrolló este jueves el acto municipal en Cienfuegos por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Ante la presencia de las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del territorio, la organización de vanguardia de la Revolución cubana, el Partido Comunista de Cuba, sumó nuevos militantes a sus filas.





Asimismo, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana entregó sus sellos a nuevos arribantes, que continuarán con el sagrado deber de defender la Patria.

Por su entrega incondicional al trabajo y cumplimiento de las tareas asignadas, también fueron reconocidos diversas entidades del municipio que cada día hacen camino al andar; al tiempo que fueron agasajadas varias zonas de defensa con buen desempeño.

El acto fue propicio para reconocer al proyecto de desarrollo local Ok Soluciones y Cárnicos San Antón, por aportar al cambio de matriz energética y a la alimentación de entidades estatales y vulnerables respectivamente.

Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del comité municipal del Partido en Cienfuegos, destacó el compromiso de este pueblo y su valía al sobreponerse a no pocas adversidades.