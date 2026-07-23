Cienfuegos

Rememoran en Cienfuegos gesta del 26 de Julio

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
Compartir en

En una jornada de alta significación patriótica y el compromiso de continuar el legado de la generación histórica que señaló el camino hacia el triunfo, se desarrolló este jueves el acto municipal en Cienfuegos por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Ante la presencia de las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del territorio, la organización de vanguardia de la Revolución cubana, el Partido Comunista de Cuba, sumó nuevos militantes a sus filas.



Asimismo, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana entregó sus sellos a nuevos arribantes, que continuarán con el sagrado deber de defender la Patria.

Por su entrega incondicional al trabajo y cumplimiento de las tareas asignadas, también fueron reconocidos diversas entidades del municipio que cada día hacen camino al andar; al tiempo que fueron agasajadas varias zonas de defensa con buen desempeño.

El acto fue propicio para reconocer al proyecto de desarrollo local Ok Soluciones y Cárnicos San Antón, por aportar al cambio de matriz energética y a la alimentación de entidades estatales y vulnerables respectivamente.

Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del comité municipal del Partido en Cienfuegos, destacó el compromiso de este pueblo y su valía al sobreponerse a no pocas adversidades.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

Ver todas las entradas de Jorge Fernández →

Puede que también te guste

Cienfuegos en elecciones: #YoVotoPorTodos

Cienfuegos en elecciones: #YoVotoPorTodos

El 2022: otro año de retos para la Salud Pública en Cienfuegos

Conflictos-sobre-la-filiacion

🎧 El Triángulo de la confianza: Conflictos sobre la filiación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *