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En el parque Jacinto Portela, del municipio cienfueguero de Palmira, realizaron el acto conmemorativo en homenaje al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y en saludo a centenario de Fidel Castro.

El encuentro presidido por Viviana de la Concepción García Escudero, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, en Palmira, también contó con la presencia de Javier Álvarez Hernández, coordinador de programas y objetivo en el Gobierno provincial.

En las palabras centrales, García Escudero, señaló los desafíos actuales y el trabajo sostenido en función de los compromisos del programa económico y social, el incremento de la siembra de cultivos rústicos, la reducción de empresas con pérdidas y mejoras significativas en el sistema de acueducto, entre otros resultados de valor.





La ocasión propició otorgar el carné de militantes de Partido a varios palmireños, reconocer el quehacer de empresas y entidades destacadas, así como entregar a la Federación de Mujeres Cubanas el diploma que les acredita como Vanguardias durante el presente período.

El encuentro contó con participación popular y presencia de funcionarios del Gobierno, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y organizaciones políticas y de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Asimismo, poetas y artistas de la casa de la cultura Olga Alonso, lucieron las galas de las manifestaciones artísticas, en especial las Artes Plásticas, con la creación in sito de una de Fransisco Carvajal Piloto, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020.



