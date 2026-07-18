Las ventajas de obtener documentos mediante plataforma Soberanía

Compartir en

Los documentos públicos emitidos por notarios y registradores tienen plena validez jurídica en su formato electrónico desde el pasado año y es posible obtenerlos gracias a plataforma «Soberanía», alojada en www.soberania.gob.cu

Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de las Comunicaciones en la provincia, aseveró que el respaldo legal está contenido en la Resolución 284, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

La obtención de copias de certificaciones electrónicas expedidas por el Registro del Estado Civil o Notaría podrán obtenerse en línea e incluyen los de la propiedad mercantil, actos de última voluntad, sancionados o declaratorias de herederos, entre otros.

Morales Concepción añadió que una de la principales ventajas de realizar las solicitudes mediante Soberanía y tener la copia electrónica del documento requerido es la vigencia perpetua de cada copia obtenida, si no se hace ninguna subsanación de error posterior.

El funcionario puntualizó que la validez la otorga la firma digital del funcionario a cargo del trámite, pues el documento electrónico equipara la eficacia de las versiones digitales con las de soporte en papel y permite su uso sin trabas en los trámites nacionales.

«Soberanía», sitio oficial de Información y Servicios del Gobierno cubano, posibilita en la actualidad 305 servicios, entre los cuales distinguen la obtención del pasaporte corriente, el carné de identidad, la licencia de conducción, según constatò.