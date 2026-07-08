¿Qué selecciones pisarán con furia las semifinales del Mundial?

Compartir en

La fase de cuartos de final del Mundial siempre es una de las más emocionantes y, también, las más difíciles de pronosticar. Ya se han definido los cruces y, como es habitual en Cubadebate, queremos conocer la opinión de nuestros usuarios para saber quiénes creen que darán el golpe y se meterán entre los cuatro mejores del torneo.

Por eso, les invitamos a participar en nuestra encuesta y a elegir, partido por partido, a los equipos que creen que se llevarán la victoria. No se trata solo de acertar, sino de compartir la pasión y el debate que genera cada partido.

Tomado de Cubadebate