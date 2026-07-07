Reconocen a mujeres meliponiculturas de Cienfuegos

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Eugenio Brunet Pérez, director de Meliponicultura en Cuba, envió un mensaje de felicitación a las mujeres que en la provincia de Cienfuegos emplean parte de su tiempo al cuidado y reproducción de abejas meliponas o de la tierra.

Durante la celebración del segundo aniversario de la conformación del Grupo online Mujeres Meliponicultoras de Cienfuegos, que tuvo lugar este domingo, las integrantes recibieron el reconocimiento del directivo, quien les agradeció por la labor que realizan a favor de la polinización, vital para la vida del ser humano.

En sus palabras Brunet Pérez resaltó el trabajo en el territorio sureño y el crecimiento de féminas a partir de creado el Grupo en Cienfuegos a iniciativa de la periodista Onelia Chaveco Chaveco, en el que ya suman casi cien mujeres provenientes de OCHO provincias, Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.

Señaló el especialista que la mayor fortaleza está en la diversidad del colectivo que integran desde doctoras, estomatólogas, fotógrafas, enfermeras, guías de turismo, amas de casas, cuentapropistas, profesoras, investigadoras de centros científicos como la Estación Experimental Indio Hatuey y por supuesto, periodistas para visibilizar toda esa labor.

Como retos, junto a los que ya tiene el Grupo de una página web y un libro de cocina en proceso, el director de Meliponicultura en Cuba, les dejó empeñarse en cubrir el ciento por ciento del área floral, con la presencia de abejas para que después se vea el beneficio en las producciones agrícolas de la Isla y una mayor probabilidad de obtener buenas cosechas de miel.