Incentiva sector de la educación en Cienfuegos esparcimiento sano durante el verano

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Tras un período docente marcado por no pocas dificultades, la Dirección General de Educación en la provincia de Cienfuegos proyecta diferentes iniciativas para que este verano sea de esparcimiento saludable para los estudiantes.

Alfonso Efraín Cruz Ferreira, titular del sector en el territorio, explicó que en esta etapa se ha previsto promover el disfrute de educandos y sus familias, a pesar de las condiciones actuales que atraviesa el país.

«Estaremos haciendo actividades en cada una de las instituciones, como conversatorios, intercambios y visitas a lugares que, a pesar de estar en nuestro territorio, no podemos dan por sentado que se conocen», comentó.

Sobre el tema, el directivo se refirió a la importancia de conocer la historia local, como una forma de esparcimiento sano.

«Estaremos realizando visitas diferentes, por ejemplo, a instituciones que son museos. Además, para las actividades recreativas estamos identificando en cada territorio aquellas oportunidades que tenemos al alcance para que nuestros estudiantes la tengan como otra opción», concluyó.

Incentiva sector de la educación esparcimiento sano durante el verano

fue un reporte del periodista Jorge Fernández, para Radio Ciudad del Mar