Convocan a cienfuegueros al cuidado de la red de telecomunicaciones

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Autoridades de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en Cienfuegos, llaman a la integración comunitaria para prevenir hechos vándalicos en su infraestructura, como el más reciete robo del combustible del grupo electrógeno del centro de telecomunicaciones de la zona industrial, en la capital de la provincia.

Abel Bella Buzot, jefe del Centro de Dirección en Etecsa Cienfuegos, aseveró que cuando roban o dañan cualquier componente, pieza o realizan otro acto de esta índole, cortan la telefonía en las zonas dañadas y con ello la posibilidad de aviso ante alguna emergencia o la sostenibilidad de servicios médicos.

El funcionario convoca a ser celadores de los bienes de las telecomunicaciones, porque es un patrimonio común, y la vía de saber de los seres queridos que viven lejos.

La exhortación púbica resulta necesaria pues en el transcurso del presente año acontecieron 14 hechos de este tipo, fundamentalmente en la Perla del Sur, con más afectaciones en la radiobase ubicada en La Bolera, donde sustrajeron en dos ocasiones los cables que alimentan dicha instalación.

Bella Buzot significó que el hurto de cables y de fibra óptica, así como de baterías de vehículos y de cerca perimetral cuentan también entre los diversos daños causados en distintas áreas del territorio sureño, como La Barrera, la Ciudad Nuclear, entre otras.

Asimismo, en comunidad de Mal Tiempo, en Cruces, delicuentes cortaron la fibra óptica, lo que causó a los abonados un daño sin precedentes pues, a causa de la situación del país, en Etecsa no disponían de este tipo de cable para reponer.

Bellas Buzot sugiere que, ante cualquier actitud sospechosa de personas cerca de instalaciones de Etecsa, podrían llamar al 4355-0606 para actuar de manera oportuna tras la denuncia recibida.