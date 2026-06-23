Las visitas del Comandante

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La primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos, Anisley Cordero González, evocó con profundo respeto y emoción el homenaje realizado hoy en la provincia al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a propósito de su fallecimiento.

«Desde hace unos diez años aproximadamente tuve la oportunidad de conocer a Ramiro personalmente, cuando era especialista de mantenimiento industrial en la papelera Damují, en el municipio de Abreus», recordó. «Ramiro visitó la papelera en tres ocasiones y en las tres tuve la oportunidad de conocerlo. Fue un hombre recto, que penetraba con su mirada, pero con mucha responsabilidad, con interés y con mucha preocupación por cada uno de los trabajadores que allí laborábamos».

La dirigente juvenil explicó que aquellas visitas quedaban marcadas por el intercambio directo con los trabajadores y por la manera en que el Comandante se acercaba a la realidad del colectivo.

«Siempre nos dejaba buenas ideas, tareas precisas para hacer en la papelera y para que pudiéramos salir adelante. Al final, siempre terminaba con un conversatorio, con un intercambio directo con los trabajadores y con la producción», señaló.

Cordero González destacó además la capacidad, la lealtad a sus principios y la inteligencia de Ramiro Valdés, a quien describió como una figura de enorme entrega y visión en cada tarea que asumió.

«Para mí fue extraordinaria su visita, su intercambio, siempre muy capaz, una persona extraordinaria, leal a sus principios y con ideas novedosas sobre el quehacer de los papeleros», afirmó.

El homenaje realizado en Cienfuegos sirvió también para recordar la huella de un revolucionario que, según expresan quienes lo conocieron, supo combinar rigor, sensibilidad y compromiso con los trabajadores. Su legado, dijeron, permanece vivo en la memoria de quienes compartieron con él jornadas de esfuerzo, diálogo y aprendizaje.