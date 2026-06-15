🎧Triángulo de la confianza: Francisco Reyes y Bernardo Zabalo, más de cuatro décadas en RCM

Francisco Reyes y Bernardo Zabalo acumulan más de cuatro décadas como realizadores de sonidos en Radio Ciudad del Mar, emisora que el venidero 1 de julio cumple 90 años en el aire. El Triángulo de la confianza comparte con estos dos destacados radialistas.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →