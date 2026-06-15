📹 90 años de RCM: Arsenio Morejón (Yuyo), el alma del sonido que forma a generaciones

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Hoy en Memorias de la Perla encendemos los micrófonos para recordar a un imprescindible de Radio Ciudad del Mar: Arsenio Morejón, “Yuyo”, un destacado y querido realizador de sonido que consagró su vida a la calidad radial y a la enseñanza de tantos artistas que hoy lo recuerdan con admiración y cariño.

Carmen Ortiz te cuenta todo sobre su vida, su paso por la emisora y esa huella sonora imborrable que lo convierte en parte fundamental del patrimonio cultural cienfueguero.

Dale play y descubre la historia de un hombre que hablaba con el lenguaje del sonido. Suscríbete para no perderte ningún paseo por la memoria.