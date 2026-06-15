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📹 90 años de RCM: Arsenio Morejón (Yuyo), el alma del sonido que forma a generaciones

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Hoy en Memorias de la Perla encendemos los micrófonos para recordar a un imprescindible de Radio Ciudad del Mar: Arsenio Morejón, “Yuyo”, un destacado y querido realizador de sonido que consagró su vida a la calidad radial y a la enseñanza de tantos artistas que hoy lo recuerdan con admiración y cariño.

Carmen Ortiz te cuenta todo sobre su vida, su paso por la emisora y esa huella sonora imborrable que lo convierte en parte fundamental del patrimonio cultural cienfueguero.

Dale play y descubre la historia de un hombre que hablaba con el lenguaje del sonido. Suscríbete para no perderte ningún paseo por la memoria.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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