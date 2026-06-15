Concluyen con éxito curso escolar en Cienfuegos

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La provincia de Cienfuegos se encuentra inmersa en la conclusión del curso escolar, con más de 50 mil estudiantes que culminan satisfactoriamente el periodo lectivo.

Así lo aseguró Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en el territorio, al destacar que el proceso ha sido organizado de acuerdo con las características y condiciones de cada lugar e institución educativa, en medio de la compleja situación energética que enfrenta el país.

El directivo valoró, además, el esfuerzo desplegado por el sector para garantizar la continuidad del proceso docente.

Cruz Ferreira explicó que ya concluyó el curso escolar en la Educación Especial al cierre del mes de mayo, aunque ello no significa que los estudiantes queden desatendidos.

Precisó que quienes necesiten semiinternado o apoyo integral continuarán recibiendo esos servicios en las escuelas especiales o, en otros casos, en centros de la enseñanza general.

«Ya cerramos el curso escolar para la Educación Especial, lo cual no quiere decir que ya los estudiantes van para la casa. Todo aquel que necesite determinadas razones, pues, necesiten seguir contando con los servicios de semiinternado y de apoyo integral por las escuelas especiales, lo van a recibir», indicó.

El director general de Educación añadió que también se garantiza la atención a los hijos e hijas de madres vinculadas a la producción y los servicios, mediante instituciones que permanecerán activas para apoyar a las familias y permitir la continuidad de sus labores.

De esta manera, Cienfuegos asegura un cierre de curso ordenado y con cobertura para las principales necesidades del territorio.