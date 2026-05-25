La Jornada Internacional por el Día de África, el 25 de mayo, efectuada hoy en la Central Termoeléctrica (CTE) de Cienfuegos, generó un amplio debate sobre temas como los rezagos de discriminación racial, la resistencia cultural de los afrodescendientes, o la necesidad de visibilizar más las tradiciones e idiosincrasia de las raíces del llamado continente madre.

Especialistas de la Cátedra de Estudios Africanos (CEA) Nelson Mandela, de la Universidad de Cienfuegos, y de la propia industria generadora, realizaron un recorrido por la historia de los tejidos, vestuario y peinados africanos, por la música y el arraigo Rastafari.

Mariluz Campos, integrante de la cátedra universitaria, disertó acerca de las comidas, recetas y sabores, que además de alimentos constituyen ofrendas a los íconos religiosos.

La Doctora en Ciencias Haydée Rodríguez, presidenta de la CEA, relató la historia de sus ancestros, con una abuela procedente de Benin que fue esclavizada, mientras soñaba con el regreso a sus tierras en las alas de un pájaro.

Ella no lo logró, dijo, pero su nieta en Cuba alcanzó sus anhelos, pues durante un viaje de trabajo pude recorrer esa nación y conocer la zona por donde se comercializaban los hombres y mujeres negros, para ser traidos por mar hacia América, mediante la horrorosa trata de esclavos.

Un Nicolás Guillén presente, desde la historia de sus antepasados y de su poesía, y el recuerdo imprescindible al líder sudafricano Nelson Mandela también matizaron el intercambio.

Cheyla González Ibañez, de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, abordó varias vertientes de la mujer negra, tanto en la literatura, la fotografía, o en el cine con la Sara Gómez, pionera de las féminas en adentrarse en el cine cubano.

Varios ponentes trataron el concepto de resistencia cultural, desde asumir el pelo rizo natural ante las tendencias de laciarlo como imitación, o de una cultura de la resistencia en la búsqueda de alternativas para solucionar cocción de alimentos, inventivas de recetas culinarias, elaboración de calzado artesanal, en medio de las crisis del Periodo especial en Cuba.

El ingeniero José Osvaldo González Rodríguez, director de la Carlos Manuel de Céspedes, reconoció que en esa industria -cuya plantilla está mayoritariamente conformada por hombres-, se abren espacios de socialización de estos temas relevantes, relacionado con la equidad de género.

También se tiene en cuenta, añadió, la composición de la fuerza, donde entran variables como el color de la piel, y que aporta para lograr una mejor dispensarización en enfermedades como la hipertensión arterial, mucho más frecuentes en personas de piel negra.

Agradeció que estos análisis no se queden en las academias y se extiendan hacia otros centros laborales, como la central termoeléctrica, porque hay un mejor esclarecimiento de las diferentes aristas del tema racial.