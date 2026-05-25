Representantes de los niveles educativos Primera Infancia y Primaria, así como de la Educación Especial en la provincia de Cienfuegos brindan precisiones sobre la culminación del curso escolar 2025-2026 en la emisión del Triángulo de la confianza del lunes 25 de mayo de 2026.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →