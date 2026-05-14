Central termoeléctrica Antonio Guiteras sale de línea en Cuba

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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó hoy que la unidad de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras salió de línea debido a un salidero en la caldera.

La planta, ubicada en la provincia de Matanzas, en el occidente del país, es el bloque unitario de mayor aporte al Sistema Electroenergético Nacional por su capacidad de generación.

Más temprano, a las 06:09, hora local, ocurrió una caída parcial del sistema eléctrico desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

La Unión Eléctrica indicó que la zona afectada se encuentra en proceso de restablecimiento.

Por otra parte, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reiteró anoche que la agudización de la crisis electroenergética en la isla es consecuencia del incremento de la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una comparecencia pública, el funcionario sostuvo que el complejo escenario que enfrenta el Sistema Electroenergético Nacional está agravado por la persecución energética de Washington y las presiones ejercidas sobre países que podrían suministrar combustibles a la nación caribeña.

Asimismo, señaló que la situación continúa siendo compleja tras la recepción de 100 mil toneladas de crudo ruso, luego de cuatro meses sin recibir envíos de ese tipo.