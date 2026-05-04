Acontecerán en Cienfuegos actos municipales por el Día del Campesino

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Para el próximo sábado nueve a las nueve de la mañana están fijados los actos municipales cienfuegueros por el Día del Campesino, en conmemoración de los aniversarios de constitución de la ANAP, de la Primera Ley de Reforma Agraria y el asesinato del líder del sector, Niceto Pérez.

Con excepción de Aguada de Pasajeros, territorio donde acontecerá el acto nacional por el 17 de Mayo, el resto de los municipios realizarán sus encuentros el sábado en fincas, cooperativas y plazas seleccionadas por cada localidad, para reconocer la labor de los asociados, rememorar los hechos históricos y plasmar nuevos compromisos de trabajo.

Liudmila Jiménez Rodríguez, miembro del Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, dijo a la Radio que durante las citas estimularán de manera individual y colectiva a campesinos y familias que sobresalen por sus labores en la producción y entrega de alimentos; así como a empresas y organismos con vínculos de trabajo con el sector.

En los encuentros entregarán, además, los certificados acreditativos por los resultados de la emulación provincial en el aniversario 65 de la ANAP, en la que resultó vanguardia Aguada de Pasajeros, y con la condición de Destacado los municipios de Rodas y Cumanayagua.