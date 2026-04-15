Agasajos al centenario Jardín Botánico en Jornada de la Cultura de Cienfuegos

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El Jardín Botánico de Cienfuegos (JBC), la institución de su tipo más antigua en funciones en Cuba -que arribará en septiembre a su 125 aniversario-, será reconocido durante la jornada de la Cultura en esta ciudad, prevista a celebrarse del 21 al 26 del presente mes de abril.

Los festejos se enmarcan en los 207 años de la fundación de la colonia Fernandina de Jagua, a mano Don Luis De Clouet y un grupo de colonos de origen francés, que trazaron las primeras manzanas de la futura urbe, muy próxima a la bahía de Jagua.

Al respecto, el Doctor en Ciencias Leosveli Vasallo Rodríguez, director del JBC, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que por estos días desarrollan un programa de actividades científicas, educativas y culturales, en las cuales participan estudiantes y vecinos de la comunidad de Pepito Tey, donde está ubicado el centenario vergel.

Detalla la Máster en Ciencias Niurka Medina Bárzaga, que se realizará una Expoferia, el Concurso Mi plantita preferida, varios festivales del saber para adultos y niños, y el del Papalote, así como un Encuentro con la Historia, entre otras.

La también subdirectora técnica del JBC dijo que pretenden incorporar a la comunidad como parte de esta celebración y así conozca la importancia de conservar la diversidad biológica.

Tomado del Telecentro Perlavisión