Sala de espera, una iniciativa cienfueguera para conservar la salud bucal

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La prevención subsiste como un resultado de la medicina familiar cubana. En la Clínica Estomatológica de Especialidades “José Manuel García Díaz”, de Cienfuegos, a través del departamento de Consejería de Salud Bucal funciona una estrategia de promoción de salud. Con frecuencia diaria, se expande desde la entidad a toda la demarcación.

Sala de espera, así se denomina el programa que agrupa las actividades por los diferentes servicios del centro. Los temas a tratar están relacionados con la aparatología de ortodoncia, la estomatología general integral, destaca, entre otras proyecciones, la prevención del cáncer bucal y eliminar el consumo de tabaco.

Cuando se llega al diagnóstico de la patología del paciente, es imperativo como parte del tratamiento dotarlo de consejos y advertencias que muchas veces desconoce. Así refiere Elizabeth Barbán Ricardo, estudiante de cuarto año de estomatología en la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos: “…desde temprana edad, es útil crear hábitos de higiene que evitan la formación de caries o pérdidas dentarias, esto influye directamente en su bienestar y autoestima”, añadió.

En referencia al esquema formativo, María Carla Cardoso Méndez, quien cursa el 3er año de la propia carrera opina que se nutren desde el inicio de conocimientos para la previsión y creación de buenas prácticas. Samantha Barrizonte Valdés, de la misma aula asegura, durante la rotación por las diferentes áreas de salud del territorio, comprobar la eficacia de estas manifestaciones en la comunidad. “Cuando hacemos terreno o repartimos enjuagatorios fluorados en las escuelas, el llamado buchito, se aprovecha la estancia y se organiza una charla educativa, con un impacto favorable para los receptores”, enfatizó la entrevistada.

Como parte de un tratamiento integral Sala de Espera clasifica como un conjunto de técnicas que redimensiona el espectro odontológico cienfueguero. Pese a la escasez de recursos materiales, y las insatisfacciones de la población por la contravención que origina el déficit de energía para llevar a cabo los tratamientos, esta iniciativa propone un modelo preventivo de altos quilates, a mantener en el futuro.

Tomado del Telecentro Perlavisión