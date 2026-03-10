🎧 Triángulo de la confianza: Día Mundial del Riñón; Comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos

La doctora Dayanelis Sarduy, jefa del Centro Especializado Ambulatorio, y los doctores Yenia Santana y David Tejera, especialistas de Primer Grado en Nefrología, son los invitados al Triángulo de la confianza para dialogar sobre el comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, a propósito de celebrarse el 12 de marzo el Día Mundial del Riñón.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →