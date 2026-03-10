🎧 Triángulo de la confianza: Día Mundial del Riñón; Comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos

Compartir en

La doctora Dayanelis Sarduy, jefa del Centro Especializado Ambulatorio, y los doctores Yenia Santana y David Tejera, especialistas de Primer Grado en Nefrología, son los invitados al Triángulo de la confianza para dialogar sobre el comportamiento de las enfermedades renales en Cienfuegos, a propósito de celebrarse el 12 de marzo el Día Mundial del Riñón.