Trump amenaza con embargo comercial a España por negar uso de instalaciones para invasión contra Irán

Compartir en

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con “cortar todo el comercio con España” e imponer un embargo comercial al país europeo luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Gobierno de Pedro Sánchez, cerrara la puerta al uso ofensivo de las bases españolas de Morón y Rota en los ataques contra Irán.

En concreto, España denegó el uso de sus bases –que son de su titularidad– para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas, como establece el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que regula la presencia militar estadounidense en territorio español.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España. Tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, donde declaró, además, que “no quiero tener nada que ver” con España.

Cuando Trump le preguntó sobre las formas para hacer posible un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó que el Tribunal Supremo de EE.UU. “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.

En un mensaje el sábado, Sánchez expresó su rechazo a “la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, y luego también criticó las respuestas iraníes y llamó a las partes a “desescalada inmediata” que pase por el “respeto al derecho internacional”.

“No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, dijo.

Mientras Israel cargaba nuevamente contra España –como lo hizo meses atrás a raíz de la denuncia española del genocidio en Gaza–, el embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, ha dicho este martes a un programa radial español dijo que “tenemos plena confianza de que las decisiones de Estado de España están dentro del derecho internacional (…) Lo consideramos como una política de principios, una política correcta”.

En contraste, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha considerado que Sánchez, que calificó de “atropello a la legalidad internacional” la agresión israelo-estadounidense contra Irán, “no está del lado correcto de la historia”.

Este martes, al lanzar su amenaza –una práctica que se ha convertido en marca de su presidencia, ya sea mediante aranceles o el poder militar, contra manifestantes estadounidenses u opositores políticos–, Trump expresó su molestia diciendo que España es “un socio terrible” de la OTAN y advirtió que “nadie” le dirá que no puede usar sus instalaciones.

“Algunas de las naciones europeas han sido de mucha ayuda, y otras en absoluto”, dijo el magnate y añadió que “algunos países europeos, como España, han sido terribles”.

Durante el encuentro con el canciller alemán –cuyo Gobierno ha mantenido una posición de cooperación con Israel aun en medio de la perpetración y continuación del genocidio hasta la actualidad– Trump afirmó que “todo el mundo se ha mostrado entusiasmado, Alemania, todo el mundo”, con los ataques sobre Irán, “pero no España”.

El mandatario republicano aprovechó para tocar otra espina con España, el gasto militar, criticando al Ejecutivo de Sánchez por el hecho de que Madrid sea el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5% –para lo cual, Sánchez alegó que restaría fondos al gasto social–, tal y como accedieron los demás miembros, bajo fuerte presión de Trump, durante la última cumbre de la alianza.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando “convencer” a España para que aumente el gasto en defensa hasta “el 3 % o el 3.5%” de su PIB porque es el “único” socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

La Base Aérea de Morón, en Sevilla, y la Base Naval de Rota, en Cádiz, son dos enclaves estratégicos para las operaciones estadounidenses en Europa, África y Oriente Medio. Desde ellas se coordinan misiones logísticas, despliegues rápidos y repostaje en vuelo.

Aviones de EE.UU. se han trasladado desde esas bases hacia otros destinos. En el caso de Morón, siete aeronaves estadounidenses se dirigieron a la base alemana de Ramstein. En Rota, varios aviones de reabastecimiento apagaron sus sistemas de localización tras el despegue, mientras se registraban también vuelos logísticos entre Rota y Sigonella, en Sicilia.

España a Trump: Respete la legalidad internacional

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno español ha asegurado este martes que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EE.UU.

Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso a las declaraciones de Trump en las que ha asegurado que va a “cortar todo el comercio con España” por su postura hacia la agresión contra Irán y su negativa a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles efectos, ayudar a los sectores que pudieran ser afectados y diversificar cadenas de suministro, han dicho fuentes del Ejecutivo, según EFE.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recalcado que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo, reportó la agencia EFE.

De la misma forma, las fuentes citadas han subrayado que es una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

Por ello, recalcaron que si la Administración norteamericana quiere revisar esa relación, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

España, han asegurado, cuenta con los recursos necesarios para contener posibles efectos, ayudar a los sectores que pudieran ser afectados y diversificar cadenas de suministro.

En todo caso, explican que la voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional, ya que aseguran que lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas.

Se conoció que Sánchez hará una declaración institucional en la mañana de este miércoles en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte de Trump.

Sánchez reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional.

La comparecencia, según fuentes del Gobierno, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump en las que ha amenazado a España por su posición ante este conflicto, pero, tras ellas, se prevé que el jefe del Ejecutivo responda también a las amenazas.

Tomado de Cubadebate