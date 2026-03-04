🎧 Escúchenos en audio real

Reconoce la Federación de Mujeres Cubanas labor de prensa en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
La Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos reconoció la labor de la prensa local a propósito de las celebraciones por Ocho de Marzo y el Día de la Prensa que recuerdan en Cuba el catorce del presente mes, en memoria de primera edición del Periódico Pateia.

En un encuentro acontecido en la casa de la música de la Perla del Sur, relataron el impacto social de todos los medios de prensa y profesionales que trabajan con frecuencia en la socialización del quehacer femenino cienfueguero.

La cita propició también conocer sobre las modificaciones legislativas en favor de la protección de la mujer y los centros y entidades que ofrecen consejería y ayuda al sector poblacional, en correspondencia con las necesidades individuales.

Ana Ivis Hernández Gómez, secretaria general de la FMC, agradeció la presencia de la fuerza femenina que mantiene la unidad y persiste en la defensa de la isla y en el impulso del desarrollo económico y social de la provincia .

