🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Celebran aniversario 270 Correo cubano en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Fomentan servicios electrónicos en Correos Cienfuegos
Compartir en

Correos Cienfuegos celebra el aniversario 270 del servicio postal cubano, el segundo más longevo del país, con la inclusión del comercio electrónico, mejoras de infraestructura y la calidad de los servicios.

Jorge Luis Guerra Pino, director de Operaciones Postales en la provincia, destacó que el plan de actividades incluyó la inauguración de la tienda virtual de la empresa, el mantenimiento y  la reparación de unidades de los municipios de Abreus, Cumanayagua y Palmira.

Correos Cienfuegos ostenta lugares cimeros entre sus homólogos en la isla y en la actualidad defiende el trabajo unido de los colectivos y el  cumplimiento de planes económicos en busca de la obtención de mayores utilidades, significó.

Además, en saludo a la efeméride, recordada este primero de marzo, fortifican el control interno desde la prevención de hechos de corrupción e implementan el plan estratégico de desarrollo hasta 2030, acotó Guerra Pino.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Gradúan a cuidadoras de personas vulnerables en Palmira

Realizarán VII edición del Concurso-Festival de Guitarras Edgardo Martín

Realizarán VII edición del Concurso-Festival de Guitarras Edgardo Martín

Realizan Pleno de la CTC en Cienfuegos

🎧 Realizan Pleno de la CTC en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *