Cuba / Política

Díaz-Canel tras la neutralización de lancha de EE.UU. en sus aguas: «Cuba no agrede, ni amenaza»

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este jueves que su país «no agrede, ni amenaza», tras frustrar el intento de incursión de una embarcación estadounidense a sus costas.

El mandatario reiteró este jueves su derecho a la legítima defensa ante «cualquier agresión terrorista y mercenaria».

Cuba, tras neutralizar una lancha estadounidense en sus aguas, reiteró que no agresión, ni amenaza. El presidente Miguel Díaz-Canel defendió el derecho al uso de la legítima defensa frente a «agresiones terroristas y mercenarias».

