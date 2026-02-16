Sistematiza organización campesina en Cienfuegos apoyo a Programa Materno Infantil

🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

SISTEMATIZA APOYO ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE CIENFUEGOS A PROGRAMA MATERNO INFANTIL

La atención sistemática de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos a los once hogares maternos del territorio se fortalece ante el recrudecimiento del cerco energético del gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Según declaración de Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP, en las zonas donde radican las bases productivas priorizan el seguimiento a embarazadas e infantes en sus primeras edades, y a quienes por su padecimiento estén en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria dijo que también garantizan en casos necesarios la cocción de los alimentos para mantener las dietas y salud, al igual que el apoyo al programa para la distribución deviandas, hortalizas, frutas y otros productos hasta instituciones asistenciales y viviendas de embarazadas.

Rodríguez Jiménez aseguró que campesinos y cooperativistas cienfuegueros contribuyen con sus propios medios de transporte, y dentro de sus posibilidades, al traslado para turnos médicos y consultas especializadas de gestantes y puérperas.

Entre la labor social de la organización campesina en Cienfuegos sobresalen las acciones para la selección de las activistas de salud que mantienen vínculos con los consultorios del médico y enfermera de la familia, el reconocimiento al personal sanitario y el apoyo a labores constructivas y reparaciones de locales.

Marcia Silva Llano

