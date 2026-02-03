🎧 Alfabeto familiar: Prevención de conductas suicidas en adolescentes

Compartir en

La conducta suicida en niños y adolescentes se ha incrementado en las últimas décadas según estadísticas foráneas. Esto es motivo de preocupación para los profesionales de salud, maestros, padres y otros grupos sociales. Cuba no está exenta de esta problemática. El suicidio ha ido aumentando en las últimas décadas hasta ubicarse en las primeras causas de muerte.

Conocer sobre los múltiples factores biológicos, sociales, económicos y culturales que aumentan el riesgo de suicidio, y la implementación de acciones para prevenirlo es tarea de todos.