Cuba condena terrorismo y reafirma cooperación internacional

En una declaración oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña enfatizó que Cuba no da cabida, apoyo, financiamiento ni permisividad a grupos terroristas o extremistas.

El texto señaló que la nación mantiene una política de cero tolerancia hacia el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, alineada con las normas internacionales vigentes.

La Cancillería aclaró que eventuales vínculos anteriores con individuos posteriormente designados como terroristas ocurrieron exclusivamente en contextos humanitarios limitados, asociados a procesos de paz reconocidos y por solicitud de los gobiernos involucrados.

El texto rechazó categóricamente toda caracterización de Cuba como amenaza para la seguridad de otras naciones, negó la existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio y desmintió cualquier apoyo a actividades hostiles contra terceros países.

La declaración enfatizó la disposición cubana a reactivar y ampliar la cooperación bilateral para enfrentar amenazas transnacionales compartidas, sin comprometer en ningún momento la defensa de su soberanía e independencia nacional.

Entre los ámbitos propuestos para la colaboración técnica destacan la lucha antiterrorista, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros.

El documento concluyó ratificando la apertura al diálogo respetuoso y recíproco con otros gobiernos, fundamentado en el interés mutuo, el derecho internacional y la búsqueda de resultados concretos.