China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó hoy viernes su firme oposición a las acciones y prácticas inhumanas que podrían privar al pueblo cubano de sus derechos a la subsistencia y al desarrollo, informó la Agencia de Noticias Xinhua.

El vocero Guo Jiakun hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre una orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles adicionales a bienes importados procedentes de países que proporcionen petróleo a Cuba.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales y en el rechazo a la injerencia externa”, declaró Guo en una rueda de prensa diaria»

Tomado de Cubadebate

