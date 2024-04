📹 Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido

En el a帽o 1996, el Centro para la Audici贸n y Comunicaci贸n (CHC) fund贸 el D铆a Internacional de la Concienciaci贸n sobre el Ruido, para alertar y crear conciencia en la poblaci贸n sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud.

Este d铆a pretende llamar la atenci贸n e incentivar a las instituciones p煤blicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera la exposici贸n al ruido a largo plazo, as铆 como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas.

Solo somos conscientes de una parte de los efectos que produce el ruido en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando no podemos dormir o cuando hay un ruido fuerte puntual. Muchas veces dejamos pasar estas molestias, lo cual va causando un deterioro progresivo en nuestra salud f铆sica y mental, al estar sometidos a niveles de ruido constantes.

驴Qu茅 es el ruido y c贸mo nos afecta?

El ruido es un problema de salud p煤blica que debe ser atendido por la sociedad en su conjunto. La contaminaci贸n ac煤stica afecta a las personas mientras duermen o efectuan cualquier actividad.Se trata de una problem谩tica de mucha complejidad sobre todo en las grandes ciudades, con grandes vol煤menes de tr谩fico, industria o sector tur铆stico y de ocio. Unido a ello, cada ciudad, municipio, pa铆s, tiene una legislaci贸n distinta sobre el ruido, siendo fundamental la unificaci贸n de criterios en torno a este tema .

El ruido es un sonido inarticulado, sin armon铆a ni ritmo que tiende a ser desagradable y molesto al o铆do. Es, en pocas palabras, un sonido no deseado.

Pero m谩s all谩 de la molestia que nos pueda causar, el ruido es un problema que afecta nuestra salud y al medio ambiente.

De acuerdo a la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) la exposici贸n a m谩s de 70 decibelios durante un periodo de tiempo prolongado puede producir da帽os graves en el o铆do, con consecuencias irreversibles.

En la actualidad, las grandes ciudades pueden estar expuestas a ambientes sonoros superiores a los l铆mites establecidos, debido a la contaminaci贸n ac煤stica ambiental.

Esta contaminaci贸n ac煤stica, que proviene del tr谩fico de veh铆culos motorizados y del sonido de aviones y trenes, perjudica considerablemente la audici贸n, generando trastornos del sue帽o, enfermedades cardiovasculares como la cardiopat铆a isqu茅mica y problemas cognitivos. Algunos estudios han revelado que podr铆a estar asociado con la obesidad y la diabetes.

Otros efectos causados por el ruido en el organismo son los siguientes:

Socioacusia (d茅ficit auditivo provocado por el ruido ambiental).

Cambios en la regulaci贸n del sistema nervioso central.

Cefalea.

Alteraci贸n del sue帽o.

Estr茅s.

Alteraciones moment谩neas en la conducta, como irritabilidad.

Fatiga, neurosis y depresi贸n.

Alteraci贸n del sistema circulatorio y digestivo.

Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarrenales).

Disfunci贸n sexual.

Esta problem谩tica, lejos de solucionarse, ha ido en aumento y es por ello que muchas instituciones, organizaciones y particulares se unen cada a帽o para expresar su preocupaci贸n y generar conciencia en las personas.

El tr谩fico es una de las principales fuentes de ruido en las ciudades

Centro para la Audici贸n y la Comunicaci贸n (CHC)

Es una instituci贸n sin fines de lucro fundada en el a帽o 1910 por el educador Edward B. Nitchie, con el nombre de NitchieService League Inc. Posteriormente cambi贸 el nombre a Center for Hearing and Communication (CHC).

Como su fundador era sordo y sufri贸 las consecuencias de su discapacidad a nivel personal y laboral, comenz贸 a trabajar con amigos y otras personas con p茅rdida auditiva. Como resultado naci贸 este centro que buscaba mejorar la calidad de vida de todas las personas con problemas auditivos.

En la actualidad brindan servicios integrales para personas con sordera, problemas de audici贸n o p茅rdida de audici贸n.

Actividades para celebrar el D铆a Mundial contra el Ruido

Numerosos organismos e instituciones a nivel mundial se suman a este d铆a, para llevar mensajes informativos sobre el cuidado del ambiente ac煤stico y la necesidad de crear conciencia para generar cambios en el comportamiento de todos con respecto al ruido. Durante este d铆a se realizan las siguientes actividades:

Reuniones en ayuntamientos, para hacer minutos de silencio y escuchar el ruido que les rodea.

Actos informativos y educativos en las escuelas.

Mensajes a trav茅s de redes sociales.

Actos simb贸licos en espacios p煤blicos.

Concursos de dibujos infantiles.

驴C贸mo puedo celebrar este d铆a?

Celebrar el D铆a Internacional del Ruido es no cuesti贸n de un solo d铆a. Puedes hacer la diferencia, participando en debates sobre el ruido en las redes sociales y dando tu opini贸n y aportes acerca de este tema.

Procura no generar ruidos molestos en tu entorno, como escuchar m煤sica y ver televisi贸n a todo volumen, no realizar reparaciones u obras de envergadura en el hogar fuera de los horarios establecidos.

Al conducir no toques la bocina de tu veh铆culo de manera indiscriminada. Usa un tono de voz adecuado al hablar y al participar en alguna reuni贸n social es prudente controlar el volumen de la m煤sica.

Comenta con tu familia y amigos sobre este tema tan relevante. No olvides compartir en redes sociales con la etiqueta #D铆aInternacionaldeConcienciaci贸nSobreElRuido.

