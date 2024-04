Niño calculadora puede hacer sumas “imposibles” mentalmente a la velocidad del rayo

Compartir en

El niño prodigio de 13 años Aaryan Shukla, de Maharashtra (India), dejó boquiabierto a un numeroso público cuando consiguió un título Guinness World Records con sus increíbles habilidades matemáticas.

En nuestra serie de televisión italiana Lo Show Dei Record, esta “calculadora humana” rompió el récord del tiempo más rápido en sumar mentalmente 50 números de cinco cifras: apenas 25,19 segundos.

Es decir, ¡una suma cada 0,5 segundos!

Mientras Aaryan estaba en el escenario mirando una gran pantalla, los 50 números parpadeaban ante sus ojos uno tras otro, tan rápidamente que el espectador medio ni siquiera podía leer y procesar cada uno antes de que desapareciera y fuera sustituido por el siguiente número.

Cuando apareció el último, Aaryan se tomó unos segundos para terminar su cálculo mental antes de dar con la respuesta correcta ante un público atónito.

Nos reunimos con él entre bastidores tras el exitoso intento y pudimos saber más sobre él.

Aaryan nos explicó cómo descubrió su talento:

“Empecé a hacer matemáticas mentales a los seis años y luego, poco a poco, empecé […] a resolver problemas más difíciles. Luego empecé a participar en competiciones y poco a poco me convertí en campeón del mundo.

“Lo que más me gusta de las matemáticas mentales es que puedo representar a mi país en varias etapas. Y en segundo lugar, ¡que puedo llegar a ser campeón del mundo con 12 años!”.

De hecho, Aaryan ganó la prestigiosa Copa del Mundo de Cálculo Mental en 2022 en Paderborn (Alemania), e incluso es uno de los miembros fundadores de la junta directiva de la Asociación Mundial de Calculadores Mentales (GMCA).

La misión de la GMCA es fomentar la colaboración entre calculistas mentales, expandir y fortalecer las matemáticas mentales en todo el mundo, así como albergar una liga de cálculo mental pionera en su género.

Aaryan estaba encantado de volver a casa y compartir la noticia con sus amigos:

“Estarán emocionados, me aprecian mucho y, sí, estarán contentos”.

Se podría suponer que el cálculo es la única pasión de Aaryan, pero, en lo que respecta a la escuela, las matemáticas son sólo una de sus muchas asignaturas favoritas: “Me gustan por igual […] la historia, la física, la geografía y las ciencias”.

Y, lo que es aún más sorprendente, el chico maravilla encuentra tiempo para dedicarse a otras aficiones:

“La primera es leer libros, […] sobre todo de aventuras o misterio.

“Y en segundo lugar, me gusta jugar al críquet y verlo mucho. Me encanta recopilar información sobre el críquet. Ah, y también me encanta ver el fútbol. No juego demasiado, pero aun así, me gusta ver las estadísticas”.

Aunque aún no ha decidido qué quiere ser de mayor, Aaryan sabe que será algo relacionado con las matemáticas.

El viaje de este adolescente no ha hecho más que empezar, pero ya ha demostrado a los jóvenes de todo el mundo que todo es posible cuando uno se lo propone.

