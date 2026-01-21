🎧 Escúchenos en audio real

Recibirán campesinos cienfuegueros el próximo lunes, la bandera conmemorativa de la ANAP

La bandera conmemorativa que recorre el país por el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños llegará a Cienfuegos el próximo lunes 26 de enero.

Integrantes de la Cooperativa de Créditos y Servicios Niño López, del municipio de Cumanayagua, recibirán el estandarte, procedente de Villa Clara, y que permanecerá en el territorio hasta el 9 de febrero.

Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP, dijo a la Radio que la bandera recorrerá los ocho municipios cienfuegueros en homenaje al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz y como parte de las actividades por las seis décadas y media de la ANAP.

El recorrido de la bandera durante 15 días por escenarios cienfuegueros culmina en la CCS Jesús Sardinas, de Aguada de Pasajeros, desde donde saldrá para Matanzas, después de un acto de entrega con participación de campesinos de ambas provincias.

 

