Socializan modos de actuación ante fallos de pagos electrónicos

El Banco de Créditos y Comercio socializa sugerencias ante fallas o ausencia de confirmación en las operaciones que realizan los usuarios a través de canales electrónicos de pago.

A través del canal en Telegram de Transfermóvil recomiendan NO repetir la operación ante la demora, porque podría generar duplicados o cargos adicionales, si el sistema muestra intermitencias.

Sobre esa base, aconsejan esperar el restablecimiento del servicio, pues en ocasiones las transferencias y recargas emiten un error y el consiguiente descuento de la tarjeta en el transcurso del día, tras la estabilidad del sistema nacional.

Como otro paso ante errores en los pagos u operaciones electrónicas expertos insisten en el monitoreo de transacciones realizadas mediante canales electrónicos con la consulta en » Últimas 10 operaciones» o la solicitud de un estado de cuentas desde los canales digitales o la sucursal bancaria.

Transfermóvil continúa como la pasarela de pago más utilizada por los cubanos, sin embargo, también ganan preferencia Enzona, Kiosco Bandec, Banca Telefónica y el cajero automático, como una opción más dentro de los canales electrónicos de pago.

