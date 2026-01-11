Díaz-Canel rechaza declaraciones de Trump y reafirma la soberanía de Cuba

Compartir en

Ante recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó de forma categórica cualquier señalamiento contra la Isla y cuestionó la autoridad moral de Washington para emitir juicios sobre la realidad cubana.

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, afirmó el jefe de Estado, al referirse a lo que calificó como una campaña de hostilidad y descrédito contra la nación caribeña.

Díaz-Canel sostuvo que quienes hoy “drenan histéricos” contra Cuba lo hacen, a su juicio, movidos por la rabia ante la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político. En ese sentido, rechazó los intentos de responsabilizar a la Revolución por las severas carencias económicas que enfrenta el país.

“Quienes culpan a la Revolución de las dificultades económicas que padecemos deberían callar por vergüenza, porque saben —y lo reconocen— que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica desde hace seis décadas y que ahora amenaza con recrudecer”, subrayó.

El mandatario reiteró que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, y que no acepta imposiciones externas. “Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años”, enfatizó, al tiempo que reafirmó la disposición del país a defender su soberanía frente a cualquier amenaza.