República Bolivariana de Venezuela reafirma su postura histórica de hermandad con Cuba

Venezuela ratificó en un comunicado oficial su “postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional”.

El comunicado subrayó que la relación con Cuba y el Caribe “se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.

Asimismo, Venezuela reafirmó que “las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos”.

“Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza”, agregó el texto fechado en Caracas este domingo, 11 de enero de 2026.

Cuba reafirma su soberanía y modelo político

El pronunciamiento de Caracas trasciende en paralelo a recientes declaraciones de las máximas autoridades cubanas ante las presiones y amenazas de Estados Unidos.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana”.

No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas.

Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político.

En un mensaje en la plataforma X, señaló que quienes “drenan histéricos” contra la nación lo hacen “enfermos de rabia” ante la decisión del pueblo cubano de mantener su propio modelo político.