Papa León XIV clama por respeto a la soberanía de Venezuela

El Papa León XIV hizo este domingo un llamamiento a respetar plenamente la soberanía nacional de Venezuela y el Estado de derecho constitucional.

Sus declaraciones, pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus del 4 de enero de 2026, se producen un día después del ilegal secuestro en suelo venezolano del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses y el bombardeo contra instalaciones civiles y militares que dejaron muertos y heridos.

«Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela», afirmó el Pontífice ante los fieles congregados. Con claridad, estableció que «el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración». Este principio, según León XIV, debe conducir a «superar la violencia» y a «emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país».

El mensaje del Santo Padre trazó una hoja de ruta clara para la nación sudamericana, en la que priorizó «asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución» y «respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos».

Asimismo, instó a trabajar de manera conjunta para «construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia», poniendo una «especial atención a los más pobres».

Fiel a su ministerio de unidad y paz, el Papa concluyó su intervención convocando a la oración universal por Venezuela. Encomendó esta intención «a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles», figuras veneradas del pueblo venezolano, canonizadas el año anterior.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde