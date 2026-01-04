🎧 Con palabra propia: Venezuela bajo ataque militar del gobierno de EE.UU.

La primera emisión del 2026 del informativo de opinión y análisis, Con palabra propia aborda el acontecimiento que provocó la reacción en todo el planeta: el ataque estadounidense contra Venezuela y el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro, junto a la primera dama Cilia Flores.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →