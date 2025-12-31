Postres típicamente cubanos para fin de año

Compartir en

Desde la conquista de América empieza una complicada vía de traspaso de culturas donde la complacencia por lo dulce nos aprehendió de manera definitiva. A partir del arribo de los españoles a Cuba, las usanzas navideñas se añadieron a nuestro patrimonio cultural y religioso.

Nuestros ancestros hispanos nos legaron costumbres de uso popular que siempre arriban con los flujos migratorias que habitaron en esta Isla. A los hispanos debemos la costumbre del desayuno, almuerzo y comida además del postre, pues es quien ofrece el toque final de una comida.

Comprendida en la cultura culinaria española no deja de sorprender el gran número de dulces y postres tradicionales que existen, y lo más sorprendente es lo que poseen en común que son sus componentes sencillos y básicos. Y así vemos que la harina, la leche, el huevo o el azúcar son el fundamento de una buena parte de sobremesas caseras, que asociándose con disímiles métodos culinarios dan lugar a postres de variados sabores y texturas que logran encantar a los más glotones. Y para fin de año son habituales los turrones caseros, el dulce de toronja con queso y los buñuelos, así como panetelas, mantecados y panqueques que también jugarán un papel protagónico de algunas mesas cubanas en estas festividades de fin de año, pues las épocas navideñas es tiempo de chucherías y de dulces de todo tipo.

De España viene gran parte de la confitería que hoy subyuga al sabor pues españolas son las torrejas hechas de rebanadas de pan empapadas en leche, envueltas con huevos, bañadas con almíbar y que son consumidas en Cuba desde el año 1839 o la natilla, desde 1843. No puede dejar de lado al buñuelo de yuca en las fiestas navideñas. Sin lugar a dudas Cuba es un país dulcero y a lo largo de los años muchos sabrosos dulces han sido confeccionado por los cubanos.

LOS POSTRES NAVIDEÑOS

En la comida tradicional de las mesas el 24 de diciembre, postres incluidos, algún que otro dulce en almíbar con queso criollo o los buñuelos, que con tanto celo preparaban nuestras abuelas en forma de ocho y que confeccionaban a partir de una masa compuesta de huevo, harina y diferentes tubérculos. Al servirlos se mojaban con un almíbar hecha de anís y azúcar.

Las tradiciones navideñas formaron parte del acervo cultural y religioso de nuestro pueblo y estuvieron enraizadas en su memoria histórica. Era la época de festividades más deseada por los cubanos. Por su admisión prácticamente universal, la Navidad es la única festividad que aplica normas similares a personas de diversos idiomas, culturas y razas.

Ya se aproxima el fin de año y con ella las celebraciones propias de esta temporada, y las celebraciones se despliegan como símbolo de paz.

En Cuba se observan las Fiestas Navideñas entre las abarcadas entre el fin del año y el comienzo del año próximo pasando por Nochebuena, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes, todas con una connotación religiosa. Estas conmemoraciones tienen la peculiaridad de congregar a toda la familia y desde tiempos pasados se volvieron una práctica muy extendida.

LAS TRADICIONES

Las comidas, incluidos postres, además de las bebidas que hemos utilizado los cubanos durante estas festividades componen una extensa tradición que se ha atesorado a través del tiempo, con algunas variantes en relación al momento histórico que se ha vivido, pero que ha conservado las particularidades de esta vieja tradición.

Postres típicamente cubanos han estado presentes en la mesa de cada familia cubana y de éstos les ofrecemos algunas recetas de las que siempre hemos saboreado, además de unos consejos para su preparación y para una sana alimentación.

No existe mejor manera de deleitarse en este tiempo que la de estar unidos en familia. Es momento de entregar amor y de intuir que nos necesitamos. La época Navideña es un tiempo para decir gracias a cada persona que ha sido luz en nuestra vida, para compartir y para valorar lo que no se ve.

Independientemente de las creencias, estamos próximos a finalizar un año más y uno muy singular y de todo lo que se ha vivido es necesario y justo que alabemos la vida que nos ha tocado vivir.

RECETAS DE DULCES CASEROS PARA FIN DE AÑO

Mantecados caseros

Ingredientes:

-250 gramos de harina de trigo.

-150 gramos de azúcar.

-175 gramos de manteca de cerdo.

-2 yemas de huevo.

-1 cucharadita de polvo de canela.

-3 cucharadas soperas de ajonjolí, mejor si es tostado.

Preparación:

-Lo primero es secar la harina en el horno para eliminar su humedad. Para ello poner el horno a 100ºC, colocar la harina bien extendida en una bandeja de horno y cuando el horno haya alcanzado la temperatura indicada introducir la bandeja en él a media altura.

-Cuando lleve 10 minutos removerla con una cuchara, a los siguientes 10 minutos removerla otra vez, y más o menos cuando lleve 30 minutos en el horno ya estará lista, pues se notará mucho más suelta de lo acostumbrado. Se debe ir vigilándola porque lo que no debe pasar es que se tueste o dore, pues debe seguir completamente blanca. Pasar la harina a otra bandeja o recipiente para que se enfríe.

-Mientras se seca la harina se puede comenzar con los siguientes pasos. Poner en un recipiente apropiado el azúcar junto con la manteca de cerdo y la canela y batir con unas varillas hasta que se mezclen bien los ingredientes.

-Se comienzan a mezclar los ingredientes. Aparte tomar dos pequeños recipientes, cascar los dos huevos y dejar en uno de ellos las claras y en otro las yemas. Verter las yemas y dos cucharadas de ajonjolí en la mezcla de azúcar, manteca y canela y volver a batir. Se añaden las yemas a la mezcla

-Cuando la harina ya esté fría mezclarla en el recipiente con el resto de ingredientes, y ya se tiene la masa para preparar los mantecados. Amasar un poco con las manos y hacerla una bola y ya se tiene la masa preparada para los mantecados

-Estirarla con un rodillo sobre algún tapete adecuado para horno o papel vegetal. El grosor que se deberá dejarle es de aproximadamente medio centímetro aproximadamente, según gustos.

-Ahora deben cortarse con la forma preferida. Se debe conocer que los mantecados amplían su volumen en el horno, por lo tanto, si se van a cortar en círculos procurar que sean un poco más pequeños del tamaño que se desea conseguir al final del proceso para cada uno de los mantecados.

-Con la masa que haya quedado entre cada círculo, volver a amasarla, aplanarla y sacar más círculos hasta que se termine.

-Espolvorear ajonjolí por encima y aplastarlo un poquito para que quede bien adherido.

-Ya se tiene los mantecados listos para hornearse. Precalentar el horno a 180ºC y cuando llegue a esa temperatura introducir el tapete o papel sobre una rejilla de horno.

-Hornearlos 15-20 minutos o hasta que se note que están ligeramente dorados por arriba. Sacarlos del horno y no tocarlos hasta que se enfríen pues calientes son muy frágiles.

-Aguardar a que se enfríen totalmente para comerlos, y se notará qué sabor tan único y además con el gusto de haberlos preparado caseros.

-Conservarlos siempre en un recipiente bien cerrado, pues aguantan muchísimo tiempo, varias semanas o incluso meses por lo que es conveniente prepararlos con anticipación y así tenerlos listos para Navidad sin la necesidad de estar elaborándolos esos días en los que habitualmente se acostumbra a estar más ocupados quienes cocinan.

Buñuelos navideños

El postre más tradicional ingerido en las festividades de fin de año es sin lugar a dudas los buñuelos de Navidad, con una definida influencia católica, pero confeccionados especialmente con los productos de nuestro suelo; así mismo en la santería este postre es dedicado a los orishas.

Uno de los postres más confeccionados en Cuba para terminar con broche de oro las festividades navideñas o fin de año, son estos deliciosos buñuelos. Su elaboración es algo complicada, por lo que se aconseja hacerlos dedicándole bastante tiempo.

Ingredientes:

-1/2 libra de yuca

-½ libra de boniato

-1/2 libra de malanga

-150 gramos de harina

-1 taza de azúcar

-3 huevos

-1 chorrito de vainilla

-Aceite

Preparación:

-La yuca, el boniato y la malanga se hierven hasta que se puedan hacer con ellos puré. Se dejan enfriar bien.

-En una superficie limpia, preferentemente mármol, se va a preparar una masa con el puré antes hecho, el huevo y la harina. Se le va a ir agregando cucharaditas de agua hasta que la masa quede elástica y pueda separarse de la mesa. Con esta masa, se hacen diferentes formas con las manos. Pudieran aplanarse un poco. Se deben de freír en aceite muy caliente.

-Se debe confeccionar un sencillo almíbar y una vez que los buñuelos estén listos, mojarlos con él.

Ponche cubano navideño

Se trata de un sabroso ponche cubano típico de esta época.

Ingredientes:

-1,250 mililitros de leche.

-6 yemas de huevo.

-3 cucharadas de polvo para natillas.

-1 cucharadita de vainilla en polvo.

-1 lata mediada de leche condensada.

-500 mililitros de ron

-Se coloca una olla al fuego, con las yemas de huevo, la leche, el polvo para natillas, la leche condensada, la vainilla en polvo a fuego suave, cocinando y revolviendo constantemente, hasta que espese.

-Se retira la olla del fuego y se añade el ron, donde se evapora gran parte del alcohol debido a la elevada temperatura, pero persistiendo su aroma y sabor, batiéndolo, para darle mejor textura. Se reserva en el refrigerador, hasta que esté bien frío.

