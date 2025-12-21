Confiscan partido a los Elefantes por utilizar jugador no elegible, pero se mantienen en la octava posición

Compartir en

Con decisivo racimo de cinco carreras en el séptimo episodio, Elefantes de Cienfuegos remontó 7×6 a Vegueros de Pinar del Río. Pero se les confiscó el partido al emplear a un jugador no elegible, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En su estadio 5 de Septiembre, los sureños perdían 2×5 a la altura de ese llamado «inning de la suerte», en el cual recibieron dos pelotazos y par de boletos, además de pegar tres jits, incluido jonrón de Erisbel Arruebarrena con un corredor en base.

Pero emplearon al lanzador Islay Sotolongo, que tiró 65 envíos el pasado miércoles 17 de diciembre y este sábado no podía escalar al montículo.

Los cienfuegueros cometieron tres errores y Pinar del Río dejó a 10 hombres sobre las almohadillas.

A pesar de tamaña errata del cuerpo de dirección, el conjunto sureño se mantiene en la octava posición del campeonato.

Información de la Comisión Nacional de Béisbol

En el juego 236, efectuado el 20 de diciembre, entre los equipos de Pinar del Río y Cienfuegos, este último equipo utilizó un lanzador sin cumplir los días de descanso.

El pitcher ISLAY SOTOLONGO PERAZA, realizó 65 envíos el miércoles 17 de diciembre y volvió a lanzar en el día de hoy.

Según lo establecido en el reglamento en el artículo 5. 1, dicho lanzador tenía que descansar tres (3) días atendiendo a la cantidad de lanzamientos realizados (65) en su última actuación.

TOTAL DE LANZAMIENTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

De 61 a 80 Tres días

Por lo tanto, se procede a confiscar el juego al equipo de Cienfuegos y concederle la victoria al conjunto de Pinar del Río, sustentado en lo que establece el reglamento del campeonato en el artículo 5.1, inciso n, y cito:

“Al equipo que utilice a un lanzador en descanso por reglamento, le será confiscado ese juego y suspendido por tres (3) juegos su director y el entrenador de pitcheo”.

Saludos,

Comisión Nacional de Béisbol.