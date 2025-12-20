Convoca FMC Concurso El Fidel que vive en mí

Compartir en

La Federación de Mujeres Cubanas como parte de la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, convoca al concurso El Fidel que vive en mí.

El certámen tiene como objetivo fundamental promover la reflexión y el sentir del pueblo, especialmente de las nuevas generaciones, sobre el legado imperecedero de Fidel y pretende recoger en diversas manifestaciones artísticas y literarias, cómo su pensamiento, obra y ejemplo ético permanecen vigentes en la vida de los cubanos.

Podrán participar todas las personas , mujeres y hombres que lo deseen, sin límite de edad en las categorías: Infantil, hasta 12 años; Adolescente, de 13 a 18; y Adulto, de 19 años en adelante.

Los trabajos deberán inspirarse en la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro Ruz, con temáticas relacionadas con el Líder y el empoderamiento de la mujer cubana; su huella en la comunidad, familia o proyecto de vida; su defensa de la soberanía nacional; la unidad de América Latina y el Caribe; la educación, la ciencia y la cultura; la solidaridad internacional; los jóvenes y su confianza en el futuro.

Las manifestaciones para concursar son Literatura: poesía, décima, cuento breve o ensayo, máximo tres cuartillas; Artes Plásticas: dibujo, pintura en óleo, acrílico, acuarela, cartel o grabado con formatos no mayores de 50×70 cm; Fotografía: imágenes en blanco y negro o color, que evoquen el legado de Fidel en la Cuba actual y Audiovisual: video-clips o testimonios cortos con máxima duración de tres minutos.

Cada participante podrá presentar solo una obra por manifestación y el lugar de entrega son las sedes municipales de la Federación de Mujeres Cubanas, con fecha límite del 29 de mayo del 2026.