🎧 Triángulo de la confianza: Enfrentamiento a ilegalidades y precios altos en comercialización de alimentos

Florentino Pérez, director de Supervisión para la Inspección del Gobierno Provincial, y Raudel Vilches, director de Inspección Provincial, intercambian con los oyentes del Triángulo de la confianza para responder a insatisfacciones de la población con ilegalidades y precios altos en comercialización de alimentos.
Jorge Dominguez Morado
Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.