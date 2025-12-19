🎧 Escúchenos en audio real

audio / Cienfuegos / Multimedia

🎧 Triángulo de la confianza: Enfrentamiento a ilegalidades y precios altos en comercialización de alimentos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Compartir en

Florentino Pérez, director de Supervisión para la Inspección del Gobierno Provincial, y Raudel Vilches, director de Inspección Provincial, intercambian con los oyentes del Triángulo de la confianza para responder a insatisfacciones de la población con ilegalidades y precios altos en comercialización de alimentos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Rehabilitación de pacientes en asentamientos montañosos de Cienfuegos

📹 Rehabilitación de pacientes en asentamientos montañosos de Cienfuegos

Promueven lactancia materna segura en Rodas

Concluyó en Cienfuegos jornada científica Humberto Miguel Fernández in Memoriam

Concluyó en Cienfuegos jornada científica Humberto Miguel Fernández in Memoriam

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *