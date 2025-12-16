🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Garantizará Palmares Cienfuegos atractivas propuestas para fin de año

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
La Sucursal Palmares Cienfuegos garantizará en sus instalaciones a las familias sureñas  múltiples propuestas de disfrute para los días de fin de año, víspera al aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

Según afirmó a la Radio Juana María Jiménez Camacho, Jefa de Recreación de la entidad turística en el territorio, la programación recreativo-cultural está diseñada para las jornadas del 24, 25, 31 de diciembre y el propio primero de enero.

Prestarán servicios especiales con almuerzos, cenas amenizadas y espectáculos nocturnos con talentos artísticos, el Club Cienfuegos, La Punta, cabaret El Benny, el Costa Sur, Café Paulina, Pizza Piazza, el Parador de la Circunvalación y el Ranchón La Aguada.

Los artistas y agrupaciones confirmadas son el instrumentista guitarrista Alejandro Fajardo, los solistas Juan Raúl Mesa, Yohandry Puerta, Yixla Chavarry y Erisbel, los Moddys, la cantante Yaquelin y sus músicos acompañantes, Ana Ibis y su agrupación Son Stard, Yohandry y los  saxofonistas Jacomino y Liuva Rosa.

Quienes decidan pasarla bien esos días de celebraciones en las instalaciones de Palmares en Cienfuegos y disfrutar de almuerzos y cenas tienen la posibilidad de hacer reservaciones con anterioridad en los lugares escogidos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

