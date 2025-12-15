Recuerdan en Mal Tiempo aniversario 130 de histórica batalla librada por el Ejército Libertador

Compartir en

El pueblo de Cruces rememoró este lunes la victoria mambisa en la batalla de Mal Tiempo, hace 130 años, en acto que presidieron José Ramón Monteagudo Ruíz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y jefe de su departamento agroalimentario; Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora provincial y otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio.

Con la misma convicción de los próceres y como continuadores de su legado de valentía y firmeza, 30 jóvenes recibieron el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o el Partido Comunista de Cuba. – Asimismo, el concurso Amigos de las FARC premió al pionero Isaac Antonio Vázquez Naranjo, de la escuela primaria “Fabric Aguilar Noriega, por la manera en que reflejó el amor y respeto hacia los combatientes cubanos.

En el acto fue reconocida la consagración mostrada por la División Territorial de ETECSA, la Empresa Eléctrica y la dirección provincial de la Vivienda en la recuperación de las provincias orientales luego del paso del huracán Melissa.

En las palabras centrales, Armando Carranza Valladares, expresó que «los cienfuegueros llegamos a este aniversario 130 de la victoria en Mal Tiempo, inmersos en una intensa jornada de Esfuerzo Decisivo para celebrar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución».

«La inmensa mayoría de los cubanos, de los cienfuegueros y de los crucenses, estamos decididos a pelear por la Patria como lo hicieron Maceo, Gómez y sus heroicos mambises, poniendo todas nuestras fuerzas, inteligencia y firmeza al servicio de la Revolución», aseveró.

La batalla de Mal Tiempo, ocurrida el 15 de diciembre de 1895, dirigida por el Generalísimo Máximo Gómez y su Lugarteniente General Antonio Maceo, fue una de las más brillantes y decisivas de la Invasión a Occidente.

(información de David Pizz y Jorge Jesús Fernández)