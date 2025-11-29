SNB 64: Leopardos frenan racha ganadora de los Elefantes

Compartir en

El equipo de Villa Clara con la victoria sabatina sobre Cienfuegos cuatro carreras por cero, le provocó el tercer descalabro a su rival en la subserie y la primera derrota de un cotejo particular en casa para los dirigidos por Yoandry Moya.

Como muchos presagiaron el encuentro en el Lázaro Santos Díaz del municipio de Abreus, resultó un duelo de pitcheo entre los dos mejores lanzadores de ambos staff.

Randy Cueto trabajó para la causa naranja durante siete capítulos sin permitir carreras, le conectaron 5 hits, ponchó a 11 y regaló tres boletos. Intratable durante toda la ruta con una slider que hizo mucho daño en la tanda rival. Obtuvo su cuarto éxito sin la sombra de un revés.

Las últimas dos entradas las lanzó el veterano Alain Sánchez, con un incogible y un ponche.

En el caso del abreüense Vargas, también tuvo una salida de calidad al caminar siete inning con dos carreras una de ellas sucia, abanicó a 5 y otorgó 5 boletos, pero sus compañeros a la ofensiva no le acompañaron. El derecho de Yaguaramas ahora presenta balance de 4-3.

El octavo y noveno episodio fue para Luis Ángel Santana quién no pudo preservar la ventaja de dos al permitir cuadrangular del tercera base Cristian Rodríguez con un hombre en circulación.

Con los bates dormidos llegan los elefantes al último choque del compromiso particular, urgidos de vencer en aras de la permanencia entre los ocho primeros, pues con la derrota de hoy, bajaron al sexto puesto de la tabla empatados con Artemisa con 31 éxitos y 24 perdidos, ambos presentan un sólo juego de diferencia sobre Sancti Spiritus octavo puesto.