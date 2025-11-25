Conmemoran en Cuba aniversario del deceso de Fidel Castro

El Gobierno y pueblo de Cuba honran a Fidel Castro, considerado por millones de ciudadanos el líder histórico de la Revolución cubana, a propósito de conmemorarse hoy nueve años de su deceso.

Igual a años anteriores, la Universidad de La Habana fue sede de la velada política y cultural como homenaje central a quien lideró el movimiento revolucionario en la isla que, en 1959, sacó del poder al dictador Fulgencio Batista.

Convocado por la Federación Estudiantil Universitaria, el tributo en la escalinata universitaria fue una de las variadas acciones programadas, con idéntico propósito, en casi cada recodo de la geografía cubana.

Asimismo, este martes fue evocada la impronta de Fidel Castro en Casa de las Américas, por medio de un conversatorio entre creadores e intelectuales organizado por varias instituciones y organizaciones, entre ellas el capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro en esa institución capitalina contó con la participación, vía online, de reconocidos intelectuales del mundo que fueron amigos cercanos» de Fidel Castro.

La trascendencia humana e histórica de su pensamiento y gestión gubernamental, más la vigencia de su legado en Cuba, serán objeto de reflexiones.

De Pinar del Río a Guantánamo, en Isla de la Juventud y en las sedes diplomáticas cubanas comenzó antes de la fecha el homenaje a Fidel, como comúnmente lo llaman en esta tierra.

Desde las misiones oficiales abundan reseñas de programas para recordarlo, incluida la Embajada de Cuba en Bélgica, cuyos integrantes sembraron un «árbol en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana», según notificó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

La conmemoración, incluso, trasciende los límites cubanos, toda vez que personalidades y entidades de varias naciones destacan su pensamiento.