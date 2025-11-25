Compartir en

El viernes 28 de noviembre tendrá lugar en áreas del Museo Provincial, de Cienfuegos, la feria tecnológica anunciada a propósito de la Jornada Nacional de Ciberseguridad, que acontece en Cuba hasta la conclusión del presente mes.

Gisela Díaz García, presidenta de la Filial Provincial de la Unión de Informáticos de Cuba, anunció que en el espacio coincidirán especialistas del sector bancario, Etecsa, Xetid, entre otros expertos que facilitarán a personas naturales el acceso a servicios eléctricos.

Las feria tecnológica pondrá la mirada también en capacitar a los adultos mayores de manera personalizada con consejos utilitarios para la protección de datos contenidos en dispositivos electrónicos, y la manera expedita de acceder a los múltiples servicios a través de pasarelas de pago, acotó.

La Jornada Nacional de Ciberseguridad se convierte en espacio idóneo para que los cienfuegueros ganen conciencia de en la persecución de los riesgos del ciberespacio y la manera más eficaz de prevenirlos.