Liga Azucarera de Béisbol: Caracas cae en el primer partido de la gran final

La gran final de la edición 43 de la Liga Azucarera de Béisbol en Cuba descorrió sus cortinas este viernes en el estadio Reinaldo Delgado de Lajas, Cienfuegos, cuando el equipo que representa a la Empresa Agroindustrial Azucarera Arquímedes Colina de Granma derrotó a su similar del Ciudad Caracas de la tierra de Benny 8 carreras por 5.

Ambos conjuntos conectaron 9 indiscutibles, los visitantes cometieron un error por dos los locales, uno de ellos del lanzador abridor Yasmany Insua en el sexto capítulo que costó varias de la seis carreras de la entrada.

El éxito en lo personal para Libán Suárez, cargó con el revés el gigantón de Rodas y hubo cuadrangular del refuerzo caraqueño Roilan Ferro.

Por el elenco bayamés destacaron a la ofensiva Reinier Morales de 3-1 con tres remolques y una anotada, y Alien Rivero de 4-1 y dos traídas para la goma. En tanto Edson Portela de 5-2, una anotada y dos empujadas, así como Roilan Ferro de 3-2, par de anotas y una fletada para el home play sobresalieron por el seleccionado de Caracas.

Este sábado tendrá lugar en la propia sede el segundo choque entre ambas selecciones. La primera parte en el centro sur de Cuba concluirá el domingo para luego emprender viaje al oriente del país y discernir al campeón.