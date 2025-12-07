Anuncia Cuba que asistirá al Clásico Mundial 2026

Compartir en

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) informó hoy que Cuba estará presente en el VI Clásico Mundial de Béisbol, a disputarse del 5 al 17 de marzo de 2026.

La nota enviada a la redacción deportiva de la ACN explica que tras firmar el acuerdo que fija los términos entre los organizadores y las federaciones nacionales clasificadas, Cuba estará presente en el magno evento beisbolero.

A propósito, hemos concebido un listado inicial de 50 jugadores, incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional. En cumplimiento de lo acordado, estamos a la espera de los permisos que deben emitir los clubes para los jugadores del circuito MLB.

Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol está lista para avanzar en la conformación de un equipo competitivo que asumirá el privilegio de representar al pueblo cubano en el evento más importante de selecciones a nivel mundial, inspirado en la historia de nuestro deporte nacional.

Federación Cubana de Béisbol y Softbol

La Habana, 6 de diciembre de 2025