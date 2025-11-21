Banco Central de Cuba pone en circulación una emisión especial del billete de 1000 pesos cubanos

Compartir en

Con motivo del 65 aniversario de la nacionalización de la banca cubana, que se ha celebrado a lo largo del 2025 y cuyo punto central fue el 13 de octubre, Día del Trabajador Bancario, el Banco Central de Cuba ha puesto en circulación una emisión especial del billete de 1000 pesos cubanos (CUP).

Esta emisión especial presenta varias particularidades conmemorativas, aunque mantiene la esencia del billete original.

-Color y seguridad: Conserva el color y las mismas medidas de seguridad del billete de 1000 pesos original, garantizando su autenticidad y facilitando su reconocimiento.

-Anverso (Frente): Al diseño base se le ha añadido, debajo del texto central «MIL PESOS», el número de folio específico de esta emisión y el identificador visual «65 Aniversario», el mismo que ha acompañado toda la campaña de comunicación de la celebración.

-Reverso (Dorso): Aquí se encuentra el cambio más significativo. Se ha sustituido la imagen central de la Universidad de La Habana por una que ilustra el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara. En el extremo inferior izquierdo se repite el identificador visual «65 Aniversario».

Es importante aclarar que ambos billetes, el original y la emisión especial, son igualmente válidos y están vigentes. Esto significa que circulan de manera indistinta sin que los ciudadanos tengan dificultad alguna para utilizar cualquiera de las dos versiones en sus transacciones.